Hospital de Santarém realiza primeira plasmaferese terapêutica

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) realizou, pela primeira vez, uma plasmaferese terapêutica, um tratamento médico em que, através do recurso a uma técnica específica, são removidos anti-corpos nocivos que estão presentes no plasma sanguíneo. O procedimento resultou do esforço conjugado entre os serviços de Imunohemoterapia, de Medicina Interna e Medicina Intensiva.

Para João Moura, director do Serviço de Imunohemoterapia, a realização pela primeira vez deste procedimento, que habitualmente é realizado em hospitais centrais, representa um “incremento de diferenciação” para o Hospital de Santarém. De acordo com o médico o primeiro doente a ser submetido a esta terapêutica apresentava uma complicação derivada da sua doença de base, púrpura trombocitopénica trombótica, patologia hematológica rara que envolve a formação de pequenos coágulos sanguíneos por todo o corpo, que bloqueiam o fluxo de sangue para órgãos vitais.

Segundo o director do Serviço de Imunohemoterapia a plasmaferese tem também indicação em outras patologias designadamente situações complexas do foro auto-imune, neurológico, gastrenterológico, entre outras.