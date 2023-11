Ourém aprova protocolo com Faculdade de Arquitectura do Porto

A Câmara de Ourém aprovou uma proposta de protocolo de colaboração com a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, visando a abertura do processo de classificação da Capela de São Sebastião e das antigas casas dos magistrados. A classificação, como bem imóvel de interesse público, vai ser proposta à Direção-Geral do Património Cultural.

Segundo a Câmara de Ourém, a Capela de São Sebastião, na freguesia de Atouguia, é uma construção em alvenaria de pedra calcária e acredita-se que uma capela já existia neste local no século XV e permaneceu em uso até o início do século XIX. “O projecto para as antigas casas dos magistrados, na cidade de Ourém, da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, foi concebido em 1963 pelo arquitecto Eduardo Paiva Lopes”, adiantou.