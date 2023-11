Perdas de água na Póvoa de Santa Iria 

Os proprietários das hortas urbanas localizadas no bairro do PER na Póvoa de Santa Iria dizem que estão a ocorrer perdas de água há vários meses e que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira ainda não resolveram o problema. De acordo com Amadeu Pinto e Joaquim Ferreira, o cano que vai desde o Centro Comunitário da Quinta da Piedade até às hortas continua a perder água. A zona chegou a ficar alagada com a água a correr pela estrada abaixo e os proprietários nessas ocasiões fechavam a água durante a noite para evitar desperdício.