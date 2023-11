Presidente do Alverca processou O MIRANTE com dinheiro do clube

O presidente do Futebol Clube de Alverca é que era o autor do processo judicial contra a empresa proprietária de O MIRANTE e o seu director editorial, mas quem pagou as custas foi o clube, que não teve qualquer intervenção no caso. O Alverca procedeu aos pagamentos da petição inicial em que Fernando Orge pedia uma indemnização por ter sido chamado de “ave rara” e “pato bravo” em artigos de opinião do jornal. Como o dirigente perdeu a acção teve de pagar também as custas de parte, ou seja os valores cobrados pela justiça ao jornal.

Para interpor a acção que entrou no Juízo Local Cível da Comarca de Santarém, na qual Fernando Orge queria uma indemnização de 5.500 euros por ofensas ao bom nome e à honra. Com a entrada do processo, segundo consta no mesmo, o Alverca fez um pagamento ao Estado através da conta bancária do clube no valor de 204 euros. Como os réus foram absolvidos, o clube assumiu também as despesas do autor transferindo para a empresa de O MIRANTE a quantia de 408 euros.