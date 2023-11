Ponte da Chamusca com falta de iluminação, arcos partidos e piso em mau estado

Os problemas com a Ponte da Chamusca continuam por resolver e os vereadores da oposição ao executivo de maioria socialista têm insistido nas sessões camarárias para os perigos a que os condutores estão sujeitos pela falta de iluminação do tabuleiro, pelo piso em mau estado e por estar um arco partido há vários meses. Na reunião de câmara que se realizou na terça-feira, 21 de Novembro, Gisela Matias (CDU) pediu a Paulo Queimado (PS), presidente do município, para insistir com a Infraestruturas de Portugal (IP) para intervir no arco partido no meio do tabuleiro afirmando que a situação tem piorado à medida que o tempo passa.

Tiago Prestes, vereador da coligação PSD/CDS, falou sobre o mau estado do piso. “Os camiões passam pelo meio do tabuleiro. O asfalto está cheio de buracos e pode tornar-se perigoso para quem circula”, disse. O autarca referiu ainda, com alguma indignação, o facto de estar apenas uma lâmpada a funcionar ao longo de toda a travessia, que tem cerca de um quilómetro e que une o concelho da Chamusca ao da Golegã. “Atravesso todos os dias a ponte e só está uma lâmpada a funcionar. Não podemos continuar a ficar resignados com o estado em que está aquela ponte”, vincou.

Paulo Queimado lembrou que tem insistido com a empresa pública para resolver as falhas que existem na ponte, mas que até agora a sua insistência não tem tido repercussões. O autarca disse mesmo que o facto da ponte continuar sem iluminação é injustificável. Recorde-se que o município realizou um estudo para substituir a luminária actual por tecnologia LED, uma forma de reduzir significativamente o consumo de electricidade uma vez que, segundo adiantou Paulo Queimado, é a Câmara da Chamusca a responsável por pagar toda a energia fornecida à ponte. “Estamos a pagar a electricidade, fizemos um projecto para mudar a luminária. Já fizemos mais do que devíamos”, sublinhou. De acordo com explicações anteriores do autarca, a IP deverá optar por substituir as lâmpadas com as armaduras já existentes.

Importa referir que os semáforos da ponte estão actualmente a funcionar, mas os tempos de espera não diminuíram, situação que continua a deixar revoltados muitos utilizadores que precisam de atravessar o tabuleiro para trabalhar. O executivo socialista diz que a IP vai testar uma solução para evitar congestionamentos quando veículos pesados se cruzam e impedem a circulação no tabuleiro, embora os autarcas da Chamusca estejam desconfiados da medida e afirmem que não é a melhor proposta para resolver o problema.