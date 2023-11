Autarca de Benavente defende permanência de valências da GNR em Samora Correia

Militares do destacamento de Coruche estão temporariamente instalados em Samora Correia, devido a obras, mas o presidente do município de Benavente considera que a mudança deve ser definitiva.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), considera que os militares da GNR afectos ao destacamento de Coruche devem ficar definitivamente instalados em Samora Correia. Para o autarca, faz sentido que o Núcleo de Investigação Criminal da GNR, a Escola Segura e o Serviço de Protecção da Natureza e Ambiente (SEPNA) fiquem no seu concelho.

Recorde-se que por causa das obras no posto da GNR de Coruche os militares transitaram para Samora Correia temporariamente. “No contexto territorial os serviços devem estar onde efectivamente são mais necessários. Apresentando o concelho de Benavente um crescimento significativo e tendo um conjunto de vias rodoviárias de excelência tem também muitas debilidades que devem merecer melhor atenção”.

A decisão não compete à Câmara de Benavente mas sim às cúpulas da GNR. Carlos Coutinho já disse que se vai bater por influenciar a decisão reivindicando para as suas populações meios que julga fazerem sentido. “Mas Coruche vai também lutar por manter a GNR, que já lá estava”, reconhece.