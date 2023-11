Jorge Paiva diz que vivemos num mundo onde desapareceu 80% da floresta

“O grego, o latim e a biodiversidade” foi o tema da palestra dirigida por Jorge Paiva, biólogo, professor e investigador, de 90 anos, que decorreu a 17 de Novembro, na Biblioteca Municipal de Tomar, no âmbito da 19ª edição da Biodiversidade. O evento, organizado pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, contou com a presença de cerca de uma centena de pessoas. Jorge Paiva optou por falar, nesta edição, da origem da língua portuguesa, tendo sempre em consideração a biologia. Sendo o português uma língua derivada do latim, que é composto por vocábulos de origem grega, o biólogo afirma que os portugueses falam grego e latim diariamente sem se aperceberem, principalmente em nomes de animais e plantas.

“Tive a sorte (…) de uma professora de grego ter vindo ter comigo a perguntar-me se eu podia colaborar com ela porque ela estava a traduzir os livros do Teofrasto e queria saber se estava a traduzir bem as plantas. Foi uma coisa onde eu aprendi brutalmente”, contou o biólogo com entusiasmo. Ao longo da palestra, Jorge Paiva mostrou várias fotografias da biodiversidade que teve a oportunidade de ver nas expedições que fez durante a sua vida, como por exemplo no Pantanal, onde mencionou a denominação de animais e plantas e a origem da palavra para exemplificar. Um dos exemplos que partilhou foi o nome da planta Narciso que vem do termo grego Nάρκισσος (Nárkissos), latinizado para Narcissus.

Jorge Paiva explicou ainda o acto de polinização das plantas feita através do vento, água ou insectos. O entusiasmo que revelou pela biodiversidade durante toda a palestra foi substituído pela preocupação quando falou sobre a mais que certa extinção de determinadas espécies de animais e plantas. “Neste momento, o globo terrestre tem 20% da floresta que existia quando nós aparecemos”, concluiu. No final da palestra cumpriu-se a tradição com a realização de mais um Jantar Lusitano.