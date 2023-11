Presidente da Nersant oferece computadores a outra associação a que preside

A Associação Empresarial da Região de Santarém – Nersant ofereceu quatro computadores portáteis à Associação de Judo do Distrito de Santarém. O curioso desta situação é que o presidente das duas entidades é o mesmo, Pedroso Leal, a quem a situação parece não incomodar e entende não haver um conflito de interesses. O dirigente associativo, questionado por O MIRANTE sobre o critério de beneficiar uma associação de que faz parte, pergunta várias vezes ao jornalista se tem um filho deficiente e repete “não façam isso”, certamente referindo-se à perspectiva de publicação desta notícia.

Perante a insistência em dizer que o jornalista não deve ter um filho deficiente, Pedroso Leal é questionado sobre o que é que isso tem a ver com o facto de a Nersant ter oferecido os computadores, o que este não explica e continua a dizer: “Estamos a ajudar deficientes”. Os computadores foram entregues no início de um workshop de judo adaptado em Torres Novas no dia 15 de Novembro. Mas a própria informação veiculada pela Nersant sobre a doação em nada se refere que os computadores são exclusivamente para actividades com deficientes, comunicando apenas que é para apoio a actividades.

A nota informativa da associação empresarial realça ainda que os computadores vão “auxiliar as actividades formativas e desportivas desta associação. Os computadores portáteis doados pretendem apoiar, sobretudo, a organização de provas e competições sendo equipamentos essenciais para garantir a realização de sorteios e a inclusão de marcadores para a cronometragem”. Em lado algum se refere que os equipamentos são para uso exclusivo de acções com deficientes, como tanto insiste o presidente das duas entidades.

A referência que existe a pessoas com deficiência surge na parte explicativa do workshop em que foram entregues os computadores referindo que se trata de um projecto que conta com a adesão de sete instituições. A Nersant explica também que esta doação se insere no âmbito do seu compromisso com a responsabilidade social.