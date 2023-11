Bombeiros de Vialonga promoveram pedalada solidária

partilhe no Facebook

Uma centena de pessoas deu ao pedal durante três horas na segunda edição da maratona de cycling promovida pelos Bombeiros de Vialonga, na tarde de 25 de Novembro. O objectivo da iniciativa foi angariar verbas para um novo autotanque. A maratona foi liderada pelos instrutores Ana Pires, Eduarda Amaral, Fernanda Ramos, Hugo Faria, Paulo Mata e Pedro Mateus. Contou com apoio, entre outros parceiros, do Centro Popular de Cultura e Desporto da Póvoa de Santa Iria, do Petitgym Club, da Junta de Freguesia de Vialonga e da Câmara de Vila Franca de Xira.