Dia histórico para Santarém com inauguração da nova Casa do Benfica

O presidente do Sport Lisboa e Benfica (SLB) esteve no domingo, 19 de Novembro, em Santarém, para inaugurar a nova casa do clube, um projecto pioneiro que resulta de uma parceria entre o clube da águia e a Câmara de Santarém e que pretende dar nova vida às cafetarias devolutas do Jardim da Liberdade. Rui Costa foi recebido nos Paços do Concelho pelo presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, onde realizaram um discurso positivo de agradecimento mútuo, destacando a importância deste projecto para a cidade e para o clube. A comitiva seguiu para a Casa do Benfica 2.0 onde foi recebida por um mar de gente. A infraestrutura de última geração tem um restaurante, barbearia, Benfica Store, um balcão de Jogos Santa Casa, espaços para crianças com actividades diárias e para maiores de 65 anos, uma área desportiva, um espaço de trabalho da Casa do Benfica, entre outras valências.

No salão nobre dos Paços do Concelho, Ricardo Gonçalves, num tom descontraído, começou por afirmar que o largo da câmara não tinha tanta gente desde o regresso de Salgueiro Maia a Santarém, depois de comandar as tropas no golpe de Estado que colocou fim à ditadura, em Abril de 1974. O presidente do município destacou o facto da cidade de Santarém estar associada a uma das maiores marcas do país, num projecto pioneiro que vai ser replicado por outras cidades. “O projecto está fantástico, vai ser um sucesso e não tenho dúvidas nenhumas que vai ser replicado por muitos outros municípios. É um dia histórico para Santarém”, sublinhou o autarca.

Rui Costa destacou a ambição que fez nascer este projecto, que vem modificar o modelo que tem existido relativamente às casas do Benfica. “Se queríamos Santarém desde o ínicio, mais convictos ficámos desde a primeira recepção. Esta é uma das obras mais importantes da história recente do Benfica”, referiu, acrescentando que o nascimento desta casa na cidade é um motivo de grande orgulho para a instituição.

Recorde-se que O MIRANTE acompanhou as obras de construção do espaço que, segundo Domingos Almeida Lima, vice-presidente do SLB, que assume o pelouro das Casas Benfica, pretende ser para todas as pessoas benfiquistas e não benfiquistas, mas sobretudo para receber famílias. “A centralidade que tem no país, a confiança da câmara municipal, e a possibilidade de recuperar um espaço devoluto fizeram toda a diferença”, referiu, convidando as pessoas de Santarém e dos concelhos vizinhos a visitarem o espaço e a darem-lhe vida. “Todo o programa é integrado, social, desportivo e cultural. As famílias, pais, avós, filhos e netos, têm condições para usufruir e tirarem proveito de um espaço moderno e actualizado”, vincou ao nosso jornal.