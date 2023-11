No lagar de Manuel Almeida ainda se produz azeite à moda antiga

As últimas semanas foram de grande azáfama no lagar de Manuel Almeida, na aldeia de Póvoa do Conde, freguesia de Abitureiras, concelho de Santarém. A campanha deste ano não foi das melhores em quantidade mas mesmo assim deu que fazer ao proprietário do lagar e aos três homens que ali trabalharam horas a fio para extrair o precioso líquido do fruto da oliveira. No velho lagar ainda se produz azeite à moda antiga, sendo evidência disso as duas grandes pedras de moagem de azeitona, compradas pelo proprietário na Benedita e que pertenciam a um lagar semelhante.

Nascido e criado na Póvoa do Conde, Manuel Almeida, que cumpre 77 anos de vida no próximo mês, adquiriu o lagar, que estima ter mais de um século, por 1.100 contos há cerca de quatro décadas, quando estava desactivado e a necessitar de obras. A intenção era fazer do espaço estábulo de novilhos para engorda, mas mudou de ideias e decidiu reactivar o velho lagar e experimentar a actividade, após investir na recuperação do imóvel e na compra de equipamento. Pouco sabia de lagares de azeite, admite, mas a verdade é que a ideia vingou e com a imprescindível ajuda e mestria de quem domina o processo continua a fabricar azeite, que diz ser menos ácido devido ao método utilizado. A produção já foi mais rentável, conta, “mas sempre dá alguma coisa”. Processa ali entre 5 a 10 toneladas de azeitona por dia, consoante o ano é de abundância ou não. Uma tonelada de azeitona rende entre 130 a 150 litros de azeite.

Depois de ressuscitar o lagar, quando ainda era carteiro dos Correios em Santarém, Manuel Almeida tirava habitualmente férias na época da campanha do azeite. Férias a sério, daquelas em que se desliga do trabalho e da rotina, diz que raramente as gozou. Olha com orgulho para o lagar que recuperou e foi adaptando às novas exigências, para cumprir as apertadas regras que regulam a actividade. Muitos velhos lagares ficaram pelo caminho, outros modernizaram o processo de fabrico (como o lagar vizinho da Póvoa do Conde), o de Manuel Almeida ficou a meio termo, aliando métodos ancestrais à evolução da tecnologia e das boas práticas ambientais.

“É pena que estas coisas acabem”

Quando lhe perguntamos se ali ainda se produz azeite à moda antiga, garante que sim e que já há poucos lagares assim no país. “É pena que estas coisas acabem”, desabafa num sussurro. Para já não pensa cessar actividade nem tem ideias muito firmes sobre o futuro do negócio no dia em que se retirar. O único filho vive em Santarém e tem o seu emprego.

No longo intervalo de tempo entre campanhas do azeite, Manuel Almeida dedica-se à agricultura e à criação de gado. Tem 36 ovelhas, produz hortícolas, azeitona e fruta e diz que anda sempre entretido. Para trás ficaram 36 anos como carteiro nos Correios em Santarém. Separava a correspondência e fazia os giros pela cidade. Distribuiu muitas vezes O MIRANTE, diz.

Quando o nosso jornal esteve no lagar de Manuel Almeida, na sexta-feira, 17 de Novembro, a campanha de 2023 estava perto do fim. Não havia tractores ou carrinhas para descarregar azeitona, embora ainda houvesse diversas caixas cheias de azeitona a aguardar a entrada no processo, que começa com a limpeza e separação das folhas de oliveira e outros resíduos que venham juntos. Daí até à prensagem dos capachos - discos em fibra têxtil onde se coloca a massa moída da azeitona - para extracção do azeite, tudo decorre num espaço coberto não muito grande, pouco iluminado, onde o ruído da maquinaria, activada por um sistema hidráulico, dificulta a conversa. Durante meia dúzia de semanas os homens trabalharam no duro, por vezes de noite e de dia, para dar escoamento à azeitona que foi chegando, proveniente de produtores da zona mas também de outros concelhos, como Rio Maior e Almeirim. Agora, é tempo de dar descanso às velhas mós de pedra, até ao Outono do próximo ano.