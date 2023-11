Obras condicionam trânsito na circular urbana Rua O em Santarém

partilhe no Facebook

Trabalhos de pavimentação na Circular Urbana D. Luís (Rua O), em Santarém, no sentido Santarém-A1, vão obrigar ao corte da faixa da direita entre o nó do CNEMA (EN3) e o nó da Senhora da Guia (Rotunda da Escola Agrária) entre 28 de Novembro e 5 de Dezembro. A informação foi divulgada pela empresa pública Infraestruturas de Portugal, que indica que os trabalhos estarão devidamente sinalizados no local.