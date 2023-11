Pilaretes para impedir estacionamento dividem opiniões em Vialonga

A Quinta da Flamenga, em Vialonga, é um pesadelo para estacionar ao final do dia. Para evitar que muitos condutores deixem os carros em cima dos passeios, bloqueando garagens, escadarias e janelas, a Câmara de Vila Franca de Xira decidiu colocar pilaretes em vários locais que agora estão a dividir as opiniões. Alguns pilaretes foram colocados em locais onde era habitual ver automóveis estacionados em cima dos passeios, que originava queixas dos moradores.

No entanto, apesar da boa vontade do município em resolver o problema, noutros casos a solução gerou dúvidas e críticas quanto à dualidade de critérios, como aconteceu na Rua Costa Gomes, numa praceta sem saída onde apenas foram colocados pilaretes num dos lados da rua, deixando os moradores de um prédio a salvo dos carros mas os outros com os carros em cima dos passeios.

“É uma situação descabida, abusiva e com falta de nexo. Para agradar a uns desagrada-se a outros”, lamentou um dos moradores da zona que escreveu o seu lamento a O MIRANTE. Também a falta de manutenção das árvores da zona faz com que nos dias de maior vento algumas pernadas das árvores batam nos automóveis que estão estacionados. “O problema é a forma como a urbanização foi pensada, com falta de lugares de estacionamento que faz com que as pessoas não tenham outra hipótese senão estacionar em cima do passeio. Para esse problema é que a câmara devia arranjar solução, não é meter pilaretes, porque isso só empurra os carros para a porta dos outros”, critica Afonso Meireles, outro morador da zona.

Questionada pelo nosso jornal sobre a dualidade de critérios na colocação dos pilaretes, a Câmara de Vila Franca de Xira explica que teve como intenção alertar para a existência de uma escadaria no passeio, sendo que o município ainda está a estudar formas de viabilizar uma requalificação maior de todo aquele espaço público para poder aumentar a capacidade global de estacionamento num futuro próximo.