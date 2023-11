Proprietários de hortas urbanas na Póvoa de Santa Iria alertam para perdas de água

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento estão a estudar uma solução técnica para melhorar o abastecimento de água à zona das hortas urbanas da Póvoa de Santa Iria e acabar com as roturas que levam à perda de água.

Os proprietários das hortas urbanas localizadas no bairro do PER na Póvoa de Santa Iria dizem que estão a ocorrer perdas de água há vários meses e que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira ainda não resolveram o problema. De acordo com Amadeu Pinto e Joaquim Ferreira, o cano que vai desde o Centro Comunitário da Quinta da Piedade até às hortas continua a perder água. A zona chegou a ficar alagada com a água a correr pela estrada abaixo e os proprietários nessas ocasiões fechavam a água durante a noite para evitar desperdício.

Os munícipes alertaram os SMAS para o problema em Março. Na altura os técnicos colocaram um controlador junto à caixa de água e um mecanismo de redução de pressão para evitar perdas maiores. Mas a solução não convence Amadeu Pinto. “Quando deixam de arranjar os canos e a alternativa é perder pouca água, em vez de resolver o problema da fuga, algo não está bem. Dizem que em casa temos de poupar água e aqui desperdiça-se. Pagamos todos”.

Os proprietários das hortas queixam-se que a redução na pressão de água prejudica a rega. Quando mais de 50% das pessoas estão a regar a pressão diminui e não se consegue regar os talhões na totalidade. “O melhor para ultrapassar a situação seria fazer uma rede de canos nova porque as empreitadas que foram feitas são uma lástima. Vem entulho nos canos, já tirei pedras, vidros, tijolos, mosaicos, o que provoca roturas na tubagem”, refere Amadeu Pinto.

Maiores perdas são pontuais

De acordo com os SMAS todas as roturas nesta localização, sempre que comunicadas à Câmara de Vila Franca de Xira, SMAS ou identificadas pelos serviços, são alvo de intervenção visando reparação. A redução de pressão nas condutas minimiza a ocorrência de roturas, explicam os SMAS, mas a solução técnica mais adequada a estas ocorrências está a ser objecto de análise técnica por parte dos serviços.

“O município de Vila Franca de Xira tem dos valores mais baixos de percentagem de perdas e desenvolvem acções visando a redução das mesmas através da renovação das condutas, redução de pressão da rede onde for possível, criação de zonas de medição e controlo e implementação de algoritmos de análise de histórico de consumos. Os casos de maiores perdas de água ocorrem em situações “absolutamente excepcionais e pontuais de colapso de condutas”, garantem os SMAS.