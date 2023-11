Santarém isenta pagamento de IMI três associações do concelho

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a isenção do pagamento das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), no valor de mais de dois mil euros, a três colectividades do concelho: Aldeia d'Além Associação Cultural e Recreativa, da freguesia de Alcanede; Associação Recreativa e Cultural Três Aldeias, da União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém; e a Associação Recreativa e Cultural Três Aldeias, da União de Freguesia de São Vicente do Paul e Vale Figueira.

O Município de Santarém considera que esta medida é uma forma de reconhecimento da actividade que é desenvolvida pelo movimento associativo e visa recompensar as colectividades que prestam um serviço voluntário de enorme importância. A isenção pode ser renovado até ao prazo máximo de cinco anos.