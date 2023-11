VFX vai celebrar os 50 anos do 25 de Abril sem esquecer o 25 de Novembro

À semelhança do ano anterior em Vila Franca de Xira haverá duas comemorações: a dos 50 anos do 25 de Abril e do 25 de Novembro.

O concelho de Vila Franca de Xira vai celebrar no próximo ano os 50 anos da revolução do 25 de Abril que acabou com a ditadura em Portugal mas já disse que não se vai esquecer de assinalar, também, o 25 de Novembro.

A garantia foi deixada pelo presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, que disse que o município “fará questão de encontrar uma cerimónia” que evoque a data, depois do vereador do Chega, Barreira Soares, lembrar a importância de evocar a data onde foi travada uma contra-revolução.

Já o ano passado o 25 de Novembro foi assinalado no concelho, com um debate promovido no auditório do Museu do Neo-Realismo com lotação esgotada onde falaram o historiador e político Fernando Rosas e o político José Pacheco Pereira. Durante o debate, como O MIRANTE noticiou, falou-se centralmente do papel do Partido Comunista Português nos acontecimentos mas os oradores concordaram que do 25 de Novembro saíram diversos derrotados, com diferentes factores responsáveis. Algumas das consequências foram, como explicou José Pacheco Pereira, o desaparecimento do Movimento das Forças Armadas enquanto movimento independente, a maioria das forças políticas à esquerda viram o seu fim espelhado no resultado negativo do movimento e a aprovação da Constituição, em período conturbado, foi mais uma consequência e um pacto de contenção entre forças opostas. Contra-revolução para uns, propaganda política para outros, a verdade é que a data continua a marcar e a dividir o calendário político nacional e a ser alvo de curiosidade colectiva.