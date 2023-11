Duas centenas debateram desafios das comunidades desfavorecidas em Vila Franca de Xira

Encontrar novos métodos e formas de conseguir actuar junto das comunidades desfavorecidas foi o objectivo do primeiro de três seminários anuais que vão acontecer até 2025 no âmbito do programa “Comunidades em Acção” que se realizou em Vila Franca de Xira a 21 de Novembro no Celeiro da Patriarcal.

Nele cerca de duas centenas de pessoas falaram dos desafios da educação e desenvolvimento social e o evento teve como objectivo apresentar à comunidade as diferentes respostas sociais que seis municípios da Área Metropolitana de Lisboa estão a tomar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no que às iniciativas de apoio às comunidades desfavorecidas diz respeito.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, enfatizou a importância do programa Comunidades em Acção e a massa crítica dos municípios para conseguirem responder a quem mais precisa. “É trabalhando em articulação com os parceiros públicos e privados que encontramos as soluções adequadas ao desenvolvimento do nosso território”, afirmou, acrescentando que é assim “que se muda verdadeiramente o curso da nossa história local”.

O evento contou ainda com a actuação da Orquestra do Agrupamento de Escolas de Vialonga, um projecto educativo que promove a integração social, combate a exclusão e abandono escolar, estimulando o trabalho em grupo, disciplina e autoestima.

Durante o seminário, foram realizadas duas mesas-redondas, abordando temas como a influência da educação na promoção da inclusão e no combate às desigualdades, bem como o desenvolvimento social como mecanismo de coesão metropolitana e autonomização das comunidades.

A presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, Carla Tavares, encerrou o seminário, destacando a importância do programa para quebrar os ciclos intergeracionais de pobreza e exclusão social, de que O MIRANTE já deu nota anteriormente.

Este foi o primeiro de três seminários anuais sobre o programa Comunidades em Acção, com os próximos programados para o município do Seixal em 2024 e Cascais em 2025.