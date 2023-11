Hospital de Santarém participa em simulacro num cenário multivítimas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém participou no sábado, 25 de Novembro, num simulacro que envolveu um acidente entre um veículo pesado de passageiros e um veículo ligeiro, a convite dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior. O simulacro assumiu como objectivo treinar o primeiro impacto das equipas de emergência em cenários como aquele que foi retratado, do qual resultaram cerca de duas dezenas de vítimas - leves, críticas, das quais algumas encarceradas - em que a VMER assume um papel crucial na triagem.

Segundo a presidente do conselho de administração do Hospital Distrital de Santarém, Ana Infante, “este tipo de simulacros são essenciais para todos os intervenientes testarem as suas funções e competências e prevenirem situações futuras”.