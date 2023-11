Obras em escola de Vialonga podem estar comprometidas com a crise no Governo

O clima de instabilidade provocado pela crise política que o país vive deixou a Câmara de Vila Franca de Xira preocupada face à eventualidade do Governo não conseguir activar a tempo os fundos europeus necessários para avançar com as há muito ansiadas e prometidas obras de reabilitação da Escola Básica e Secundária de Vialonga.

Os prazos para garantir os fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência já eram apertados e agora parecem ter ficado ainda mais curtos. O presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, não esconde a sua preocupação com a eventualidade de as obras ficarem novamente paradas devido à crise política que o país vive. “Não sei dizer com certeza que impactos esta crise terá nos fundos comunitários”, admite o autarca, que diz já ter falado directamente com a secretária de Estado do Desenvolvimento Regional sobre o assunto, sobretudo a avisar que as obras não podem ficar novamente adiadas. “É ela que coordena a abertura dos concursos que abrangem a recuperação da escola de Vialonga e a informação que obtive é que a abertura desse concurso acontecerá à mesma e não será afectada por toda esta situação. Esperemos que assim seja”, afirmou o autarca.

Pais e professores já manifestaram publicamente a sua preocupação com a situação, numa altura em que tudo indicava que os trabalhos de recuperação da escola, uma das mais degradadas do concelho, estaria para avançar. As obras na Escola Básica e Secundária de Vialonga, há muitos anos prometidas, começam assim que forem libertadas as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, já havia garantido o ministro da Educação, João Costa, quando visitou a escola em Setembro. O município de Vila Franca de Xira adiantou-se com o projecto para a empreitada e por isso o governante afirmou que tinha mais possibilidades de avançar do que outros municípios que ainda não têm sequer projecto aprovado.

A escola de Vialonga está no “top cinco” a nível nacional das 34 sinalizadas como estando a precisar de obras urgentes. As obras têm um custo estimado de quase 12 milhões de euros e existem perto de 450 milhões de euros disponíveis para requalificar as 34 escolas consideradas prioritárias.