Ourém debateu combate à pobreza e desigualdades em fórum social

Fórum Social que decorreu em Ourém abordou temas como o combate à pobreza e a violência doméstica. Foram apresentados planos de acção com medidas concretas para reduzir a taxa de pobreza e garantir a igualdade a todas as crianças e jovens.

O Fórum Social, promovido pelo município de Ourém, teve lugar a 22 de Novembro, no Teatro Municipal de Ourém, e foram abordados temas e apresentados planos de acção para combater pobreza, garantir igualdade, entre outras propostas. A sessão de abertura contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e do director da Segurança Social de Santarém, Renato Bento.

O presidente do município começou por reforçar a importância da abordagem dos temas e elogiou o processo de transferência de competências na área social para o município. Renato Bento referiu que Ourém é um dos municípios que demonstrou mais disponibilidade para a concretização de políticas públicas, que visam apoiar os cidadãos e dar ferramentas às famílias para autonomamente fazerem o seu percurso de vida.