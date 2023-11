Urgências no Médio Tejo “no fio da navalha” por falta de médicos

A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo (CUSMT) está preocupada com a falta de médicos tendo indicado que os cinco serviços de urgência hospitalar estão “no fio da navalha” em termos de recursos humanos. “Temos cinco urgências no Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), divididas por três cidades (…), Tomar, Abrantes e Torres Novas, todas elas desempenhando um papel importante em termos sociais e em termos humanos, daí a nossa atenção especial à organização das urgências”, disse à Lusa Manuel Soares, porta-voz da CUSMT, tendo indicado que “todas elas estão no fio da navalha”, em termos de recursos humanos para a prestação de serviços.

“A informação que temos é que há um plano que implica o encerramento aos fins-de-semana das urgências pediátricas e continuamos a lamentar esta situação, consequência de políticas erradas em termos de formação e de gestão de recursos humanos, mas, o que é verdade, é que não há profissionais para abrir estes serviços”, afirmou Manuel Soares, após uma reunião da CUSMT com o conselho de administração do CHMT, no dia 13 de Novembro, para troca de informações e de opiniões.

“Está a ser feita uma gestão quase que diária e algumas certezas que trazemos em relação ao futuro, a não ser algum caso excepcional que venha a suceder, é que não se prevê qualquer contingência nas urgências básicas de Torres Novas e de Tomar, até final de Novembro, e não se prevê que venha a haver mais qualquer contingência a nível da maternidade, em Abrantes”, indicou o responsável. Por outro lado, acrescentou, “e apesar dos responsáveis e da administração [hospitalar] continuarem a fazer esforços no sentido de poder abrir todos os dias a urgência pediátrica, a informação que temos (…) é que vai continuar a fechar aos fins-de-semana”.

Urgência pediátrica de Torres Novas fechada aos fins-de-semana

A urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas passou em Novembro a encerrar aos fins-de-semana, situação que se deverá manter até final do ano, indicou a administração hospitalar. “Todos nós temos noção dos constrangimentos que isto traz para as famílias e para as pessoas, mas, humanamente, não temos outras condições”, disse à agência Lusa, na ocasião, o presidente do conselho de administração, Casimiro Ramos. Segundo o responsável, o motivo para o encerramento semanal daquela urgência pediátrica é o insuficiente número de pediatras para ter escalas completas. A alternativa aos fins-de-semana para os utentes do CHMT passa a ser a urgência pediátrica do Hospital de Santarém.

“Caso não surjam situações imprevistas de doença ou falta de médico ao serviço, prevemos o funcionamento dentro da normalidade, 24 sobre 24 horas, das duas urgências básicas, em Tomar e Torres Novas, e da maternidade e da Unidade Médico-Cirúrgica (UMC)”, ambas em Abrantes, “durante o mês de Novembro”, afirmou o CHMT tendo enaltecido a “dedicação” e o “espírito de solidariedade dos profissionais”.