Abuso sexual a menores deixa marcas irreparáveis

Dos 160 casos que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) do concelho de Coruche está a acompanhar, em 2023, nove são de abuso sexual de menor sendo que pelo menos um deles é em contexto familiar. Os dados foram dados pela presidente da CPCJ de Coruche, Luísa Jorge, durante o seminário “Abuso Sexual: Prevenir e Actuar”, que decorreu na manhã de sexta-feira, 24 de Novembro, no auditório municipal da vila. O coordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária (PJ) da directoria de Lisboa e Vale do Tejo, José Matos, que foi um dos oradores, referiu que, desde Fevereiro de 2020, quando assumiu a coordenação de crimes sexuais, já tratou de 3.700 inquéritos. Actualmente, tem 562 inquéritos activos.