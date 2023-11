Atropelamento em Meia Via gera mais insegurança

Morador foi atropelado por veículo dos Bombeiros do Entroncamento numa via que tem gerado contestação pela velocidade excessiva.

António Gomes foi atropelado por um automóvel dos Bombeiros do Entroncamento na Rua Luiz Vaz de Camões em Meia Via

As queixas de insegurança na rua Luiz Vaz de Camões, em Meia Via, concelho de Torres Novas, ganharam novos contornos depois de António Gomes, 81 anos, ter sido atropelado quando estava a sair à porta de casa. O acidente aconteceu a 23 de Setembro e envolveu um veículo dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento. Recorde-se que alguns moradores desta rua participaram numa reportagem de O MIRANTE, publicada em Setembro, onde não esconderam a revolta por “tremerem” assim que saem de casa com medo de serem atropelados. Os residentes queixam-se da velocidade excessiva dos automóveis que circulam na via e da falta de interesse das autarquias em resolver a questão.