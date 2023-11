Banco Alimentar Contra a Fome com nova campanha de recolha de alimentos

Nos dias 2 e 3 de Dezembro, voluntários do Banco Alimentar Contra a Fome vão recolher alimentos em supermercados dos onze concelhos da Lezíria do Tejo.

O Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém vai recolher alimentos no primeiro fim-de-semana de Dezembro, dias 2 e 3, com o objectivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade económica. A 56ª edição da iniciativa acontece em mais de 50 super e hipermercados da área de influência da instituição, em Santarém, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior e Salvaterra de Magos.

Durante o fim-de-semana prolongado, toda a comunidade terá a oportunidade de contribuir com doações de uma variedade de produtos não perecíveis, tais como leite, conservas, azeite, óleo, arroz, açúcar, farinha ou massas. Segundo a nota de imprensa, os itens serão distribuídos pelas mais de 70 instituições apoiadas pelo Banco Alimentar de Santarém. Para ser voluntário na iniciativa basta inscrever-se através de formulário online.