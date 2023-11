Condomínio Belo Jardim denuncia construções ilegais

Os representantes do condomínio do Belo Jardim, em Samora Correia, denunciaram casos de moradores que não cumprem o regulamento do condomínio e procedem a alterações ilegais. “O que vejo são casas com colunas retiradas, alterações nas entradas de garagem e alteração na cor das telhas. Quando confrontados com os procedimentos, os condóminos dizem que são projectos autorizados pela Câmara de Benavente”, disse Tiago André, em reunião pública do executivo municipal.