Sibelco comemora 50 anos de atividade sustentável em Portugal

O grupo Sibelco (www.sibelco.com), com 150 anos de existência, é líder global em soluções de materiais. A Sibelco extrai, processa e vende minerais industriais especializados – principalmente sílica, argilas, feldspáticos e olivina – e é líder na reciclagem de vidro. As soluções da Sibelco apoiam o progresso da vida moderna e atendem indústrias tão diversas como vidro, cerâmica, construção, revestimentos, polímeros e purificação de água. O Grupo Sibelco possui instalações de produção em mais de 30 países e uma equipe de cerca de 5.000 pessoas.

Em Setembro de 1973, foi constituída a empresa Sibelco Portuguesa, Lda com o objetivo de explorar depósitos de areia em terrenos próprios localizados em Rio Maior. Em 1978, a Covina entrou no capital da Sibelco Portuguesa, Lda, desenvolvendo-se então o projeto da fábrica de Rio Maior de acordo com os interesses da Covina, no que se refere as necessidade de abastecimento de areia para fábrica de vidro na Povoa Santa Iria.

Atualmente a Sibelco Portuguesa (com totalidade de capital do grupo Sibelco), tem 2 instalações industriais: Aveiro e Rio Maior. Na instalação industrial de Rio Maior, que também é a sua sede social em Portugal, produz de areia de sílica e caulino para os mercados do vidro, fundição, construção, tintas e desporto.

A Sibelco opera num ambiente complexo, em vários mercados e geografias. Tem incorporado nas suas prioridades, a sustentabilidade do negócio garantindo ao mesmo tempo um equilíbrio entre o crescimento econômico, o respeito pelo meio ambiente e o bem-estar social.

Para além das obrigações legais, a Sibelco tem desenvolvido relacionamentos próximos e confiáveis com organizações locais e nacionais, e incentiva os seus colaboradores a envolverem-se em atividades sociais e iniciativas ambientais. Exemplos dessas iniciativas em Rio Maior são os dias abertos ao público, visitas escolares, dias de plantação de arvores, programas de estágio. E mantem apoio a clubes e sociedades locais, com destaque para clubes desportivos de Rio maior e prémios de mérito escolar.

A Sibelco tem ainda um ambiciosa meta de redução de CO2 alinhada com o Acordo de Paris. O consumo de energia e as emissões de CO2 dos nossas operações são monitorizadas via indicadores de emissões. A Sibelco através da sua atividade de extração mineira também cria valor para a natureza e ecossistema. A Sibelco aproveita as oportunidades ao longo do ciclo de vida de suas minas para aumentar a biodiversidade, e criar habitats para espécies específicas nas minas para proporcionar melhor futuro as novas gerações.