Vandalismo leva à retirada das bicicletas partilhadas em Torres Novas

Ainda não passou um mês desde o dia em que a Câmara de Torres Novas colocou em circulação vinte bicicletas eléctricas de uso partilhado na cidade e os equipamentos já tiveram de ser retirados das ruas para manutenção, após metade ter sido alvo de actos de vandalismo e má utilização. Há bicicletas sem pedais e outras peças fundamentais ao seu funcionamento, outras que foram abandonadas no meio de vegetação e uma foi mesmo atirada ao rio Almonda.

Para o vereador com os pelouros da Mobilidade Urbana e Rede Ciclável, João Trindade, a situação é lamentável e, além de ter levado à medida drástica da retirada temporária de todas as bicicletas, vai obrigar a que as regras e metodologias de funcionamento das Bicicletas Urbanas Torrejanas Eléctricas (BUTE), que integram o projecto de Rede Ciclável, sejam revistas pelo município. “Queremos disponibilizar as bicicletas de forma gratuita, aumentar o número de bicicletas, mas temos que ter cuidado com a utilização das mesmas. Com a quantidade de situações tivemos de dizer basta. Temos que sensibilizar as pessoas a cuidarem de um património que é de todos”, disse a O MIRANTE João Trindade.

De acordo com o autarca, através do cartão de utilização das BUTE foi possível identificar os últimos utilizadores a estar com a conta aberta antes de as bicicletas terem aparecido danificadas ou abandonadas. As contas dessas pessoas, muitas em idade escolar, adiantou, foram canceladas, ou seja, vão deixar de poder utilizar aqueles equipamentos para circular na cidade.

O município fez questão de partilhar as fotografias das bicicletas danificadas numa publicação na sua página de Facebook. Na mensagem apela-se “à população para que faça uma correcta utilização destes e de outros equipamentos públicos, para que os mesmos possam continuar a ser disponibilizados para usufruto da comunidade”. Os equipamentos foram retirados na sexta-feira, 24 de Novembro, não havendo para já uma data prevista para o seu regresso.