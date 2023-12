Alzheimer: o testemunho na primeira pessoa de Humberto Rúbio

Humberto Rúbio tem 25% de capacidade de memória aos 64 anos. O diagnóstico da doença de Alzheimer chegou em Janeiro deste ano, no dia em que acordou sem saber quem era e onde estava, embora convivesse com os sintomas há anos.

Humberto Rúbio foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em Janeiro deste ano, aos 64 anos, e contou a sua história na conferência anual da Associação Alzheimer Portugal, que se realizou em Rio Maior. Natural de Moçambique, mas a viver em Almeirim há vários anos, trabalhou nas últimas três décadas na área imobiliária, tendo liderado equipas. Após ter acordado, numa manhã de Janeiro, sem saber quem era e onde estava, Humberto Rúbio dirigiu-se ao médico e surgiu o diagnóstico “malvado”: Alzheimer com 25% de capacidade de memória. No entanto, refere que anteriormente já se tinha queixado a dois médicos especialistas que se andava a esquecer de nomes de pessoas, mas desvalorizaram a situação, afirma, contando que há cerca de cinco anos um colega de trabalho perguntou se estava bem porque se repetia muito nas conversas, um dos vários sinais de perda de memória.