Cão de escritora Rita Ferro sofre ataque de pitbull em Salvaterra de Magos

O amigo de quatro patas da escritora Rita Ferro, que tem habitação em Salvaterra de Magos, foi atacado à porta de casa no sábado, 25 de Novembro, por um pitbull, segundo partilhou a autora na sua página oficial das redes sociais. Rita Ferro relatou o momento de pânico que deixou o seu cão, de nome Beef, em muito mau estado. “(…) O paz de alma do meu Beef foi ontem atacado à porta de casa por um pitbull homicida que positivamente o esfrangalhou. Tem rasgões profundos no cachaço, no pescoço e numa coxa, e lesões severas nos olhos, na barriga, nas costas e na boca - ficou sem dois dentes. Histérica, comecei por dar pontapés no dorso do outro cão para ver se largava o meu, mas a chacina durou mais de cinco minutos”, referiu, acrescentando; “gritei como uma mãe a quem matassem todos os filhos. Juro, até tive vergonha. Apesar de tudo, está vivo”, sublinhou.

Beef, de porte médio, regressou a casa dois dias depois com pontos na zona do pescoço e coxa. A escritora fala de uma recuperação “lenta e penosa”, garantindo que sabe quem é o tutor do pitbull e que apresentou queixa na Guarda Nacional Republicana. Beef foi adoptado aos sete meses. É descrito pela escritora como um cão “anti-fumador que não gosta de ser fotografado e tem pavor da água, secadores de cabelo, ciclistas e da ingestão de comprimidos anti-parasitários. Leal e meigo, sem ser pegajoso, tem uma paciência infinita para o Fly [o outro cão da escritora], que o chateia o dia inteiro, e é adorado pelos netos” de Rita Ferro.