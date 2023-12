Entrevista com o director da Unidade de Doenças Infecciosas do Hospital Distrital de Santarém, Fausto Roxo, a propósito do Dia Mundial de Luta Contra a SIDA que se assinala esta sexta-feira, 1 de Dezembro.

Cerca de um milhar de pessoas com HIV positivo seguidas no Hospital Distrital de Santarém

É recomendado que todas as pessoas façam o teste VIH/SIDA pelo menos uma vez na vida e sempre que se considere ter havido um comportamento de risco. O alerta é deixado por Fausto Roxo, director da Unidade de Doenças Infecciosas do Hospital Distrital de Santarém (HDS), no dia em que se assinala o Dia Mundial de Luta Contra a SIDA, esta sexta-feira, 1 de Dezembro. A Unidade de Doenças Infecciosas do HDS é a única que faz o seguimento da doença por VIH em todo o distrito de Santarém desde 1990.

Actualmente, segue cerca de um milhar de pessoas com seropositividade para HIV, com idades entre os 18 e os 90 anos, de ambos os sexos. Segundo o médico Fausto Roxo, o número de novos casos tem-se mantido estável de ano para ano, o que leva, como explica, a um aumento progressivo do total de casos seguidos.

As formas de transmissão são três: sexual; sanguínea, a partir de contacto com sangue contaminado; e materno-fetal (da mãe para bebé durante a gravidez ou o parto. “Consideram-se comportamentos de risco as relações sexuais sem uso de preservativo e o contacto com sangue contaminado. É de salientar que a utilização do preservativo protege não apenas da doença VIH, mas também de outras doenças sexualmente transmissíveis”, refere Fausto Roxo, acrescentando que, actualmente, 90% dos novos casos são de transmissão sexual atingindo homens e mulheres de todas as idades.

Nos mais jovens predomina a transmissão entre homens que têm sexo com homens enquanto que acima é sobretudo heterossexual.

