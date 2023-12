Columbófila de Riachos pede apoio ao município para realizar obras em sede degradada

Edifício onde a associação vocacionada para a criação de pombos-correio para competição desenvolve a actividade está degradado e a precisar de ser requalificado, mas faltam as verbas. Presidente da Câmara de Torres Novas promete estudar solução e avançar com regulamento para isentar do pagamento de IMI as colectividades com sede própria.

A sede da Sociedade Columbófila de Riachos, associação que é um marco na identidade e tradição da columbofilia no concelho de Torres Novas, tem mais de 30 anos e apresenta várias debilidades que precisam de ser resolvidas, nomeadamente ao nível de infiltrações de água e humidade nas paredes. Sem verbas para realizar as intervenções necessárias, a colectividade, que é proprietária do imóvel, pediu apoio financeiro à Câmara de Torres Novas para evitar uma degradação maior.

“Vimos apelar ao bom-senso para que nos seja atribuído um subsídio no montante ou equivalente ao que já pagamos [de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)], que são mais de 10 mil euros (...)”, disse na última reunião pública do executivo municipal o presidente do conselho fiscal da associação, José Figueiredo, depois de explicar que recentemente, para piorar a situação, houve um entupimento nas calhas que provocou uma inundação nos dois pisos do edifício, cujas paredes estão “negras” devido à humidade.

Além da atribuição do apoio para as obras de requalificação no edifício-sede, José Figueiredo defendeu a isenção do pagamento de IMI às associações e colectividades do concelho que são proprietárias do edifício onde exercem a sua actividade regular. “Não podemos estar a pagar mil euros todos os anos à câmara (…) É uma questão de equidade, tem de haver justiça para os que trabalham e fizeram [por ter as suas sedes próprias]”, sustentou.

Mostrando-se solidário para com o apelo de José Figueiredo, o presidente do município, Pedro Ferreira, afirmou que a autarquia se irá debruçar sobre o assunto com a brevidade possível, pedindo à Columbófila de Riachos que faça chegar ao departamento de obras municipal o orçamento para os trabalhos necessários na sede. A vereadora com o pelouro do associativismo, Elvira Sequeira, sublinhou que a autarquia tem vários apoios aos quais a Sociedade Columbófila de Riachos se pode candidatar, uma vez que desenvolve actividade regular ao longo do ano.

Regulamento para isenção de IMI

Relativamente à isenção do IMI às colectividades, Pedro Ferreira deixou a promessa de que o município vai avançar com a elaboração de um regulamento para esse fim e afirmou que essa é uma discussão que tem sido feita e que já devia ter tido uma solução. O autarca socialista considerou que, de facto, “há uma diferença enorme” entre as colectividades que beneficiam de instalações da câmara e as colectividades que, como a Columbófila, se esforçaram para ter as suas próprias sedes e que têm que pagar os respectivos impostos. Uma opinião que é partilhada pelo vereador do PSD Tiago Ferreira.