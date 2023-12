Vários comerciantes com lojas na vila de Azambuja estão insatisfeitos com a falta de estacionamento e criticam demora da câmara em encontrar uma solução para o problema.

Comerciantes de Azambuja queixam-se da falta de estacionamento no centro da vila

Vários comerciantes com lojas nas ruas Vítor Córdon, Etelvino Laureano e João Paulo II, na vila de Azambuja, estão insatisfeitos com a falta de estacionamento e criticam a demora da Câmara de Azambuja em encontrar uma solução para o problema que os afecta directamente, assim como aos clientes e fornecedores. “Não queremos promessas desta vez, já estamos à espera há 10 anos de uma solução. Queremos trabalhar em paz e não estamos a conseguir”, declarou a cabeleireira Marisa Roseta, uma das comerciantes que foi à última reunião do executivo municipal expressar o sentimento de desagrado sentido pela generalidade dos que ali têm os estabelecimentos abertos ao público.