Instalações da PSP em Santarém à espera de obras

O edifício onde está instalada a esquadra e o Comando Distrital da PSP em Santarém continua a apresentar fachadas degradadas e a necessitar de reabilitação, transmitindo uma imagem de desleixo do Estado em relação ao seu património. É baseado nesse cenário que o Partido Comunista Português apresentou uma proposta para inclusão no Orçamento do Estado para 2024 de verbas para requalificação do edifício da Polícia em Santarém.

Diogo d’Ávila (membro do Comité Central do PCP) e Rui Raposo, da Direcção da Organização Regional de Santarém (DORSA) do PCP, visitaram as instalações e constataram o que dizem ser “um avançado nível de degradação das mesmas, com vastas áreas interditas e algumas em ruínas”.