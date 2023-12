Munícipe queixa-se da falta de resposta em Benavente

partilhe no Facebook

Têm sido relatadas queixas de que a Câmara Municipal de Benavente não responde aos munícipes ou demora muito tempo a responder. Os vereadores do PSD já tinham dado conta das reclamações e recentemente, em reunião do executivo, um cidadão, Artur Saraiva, levantou a questão no período destinado ao público. “Era prática nesta casa o presidente da câmara, vereadores e chefes de departamentos atenderem os munícipes. Agora à boleia da pandemia não há dias de atendimento em Samora Correia. Acho que não precisamos de vir a uma reunião de câmara para resolver problemas”, disse o munícipe.