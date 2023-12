Organista do Santuário de Fátima em Santarém

Organista do Santuário de Fátima desde 2009 Sílvio Vicente é também o organista residente da edição deste ano do Festival de Órgão de Santarém que decorre até 3 de Dezembro.

O também compositor e formador defende que deveria existir uma maior aposta do Estado na formação musical dos alunos no ensino público e diz que é difícil viver só da música no nosso país.

Existem muitos organistas em Portugal mas nem todos têm formação. Deveria existir uma maior aposta do Estado na formação musical dos alunos porque existem organistas a tocar órgão sem formação. A opinião é de Sílvio Vicente, organista do Santuário de Fátima desde 2009 e organista residente da edição deste ano do Festival de Órgão de Santarém (FÓS) que decorre até 3 de Dezembro. O músico, que também é compositor, defende ainda que deveria haver ensino de música no ensino público pelo menos até ao 9º ano dando o exemplo de países como a Alemanha onde existe essa disciplina até ao 12º ano.