Polémica com campanha de apoio a famílias carenciadas de Tomar

Há vários anos que a União de Freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais tem uma parceria com a cadeia de supermercados Modelo que visa a doação de bens alimentares a famílias carenciadas. A campanha foi agora colocada em causa por um vogal do Partido Social-Democrata (PSD) de Tomar, José Ferreira, que afirma que a junta não uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e que os seus dirigentes ainda não conhecem as “reais” competências da autarquia, acrescentando que há uma “usurpação de competências”. Refira-se que a campanha implica questionar os clientes, no momento do pagamento, se e a que instituição pretendem doar bens.

Contactado por O MIRANTE, Augusto Barros, presidente da união das freguesias, fala em “embirração” e lamenta que nos dias de hoje “tudo valha para fazer política”. O autarca recorda que a parceria existe há várias décadas e que assenta no conhecimento da empresa de que a junta de freguesia faz um trabalho de proximidade e tem todos os dias no terreno uma técnica social a acompanhar cerca de 80 famílias carenciadas. “A nossa política de acção social está muito bem definida e implementada. Trabalhamos muito bem e todos sabem que conseguimos identificar e chegar às pessoas, porque passa tudo pelas nossas mãos. Temos inclusive um Conselho Social de Freguesia”, sublinha Augusto Barros, garantindo que, do que depender dele e da sua equipa de trabalho, vai continuar a dinamizar iniciativas que permitam dar mais qualidade de vida à população que vive com mais dificuldades.

Segundo Augusto Barros a união das freguesias entrega todos os anos “Cabazes Solidários” durante a época natalícia e “Cabazes de Emergência” sempre que necessário. Também há uma política de apoio na distribuição de gás pelas famílias carenciadas, entre outras medidas que o autarca considera indispensáveis para, em muitos casos, a sobrevivência das famílias.