Praia Fluvial do Agroal vai receber obras de melhoria

Obras na Praia Fluvial do Agroal, em Ourém, visam dar melhores condições de utilização, nomeadamente para pessoas com mobilidade reduzida.

A Câmara Municipal de Ourém aprovou em reunião de executivo o lançamento do concurso público para efectuar um conjunto de melhorias na Praia Fluvial do Agroal, que será agora submetido a aprovação final na assembleia municipal. As alterações vêm dar resposta a um conjunto de questões relacionadas com o perigo da piscina para as crianças, atendendo à sua profundidade, a falta de acessos à piscina por parte de pessoas com mobilidade reduzida e a difícil limpeza da piscina tendo em conta a impossibilidade de escoamento total da água.

Procurando dar as melhores condições aos turistas, visitantes e munícipes que frequentam o espaço de lazer, principalmente na época balnear, o documento aprovado engloba os seguintes trabalhos: a execução de uma piscina para crianças junto à piscina existente, com uma zona de acesso a pessoas com mobilidade reduzida onde a profundidade da água é menor (40 cm); a construção de um descarregador de fundo, para a limpeza e lavagem da piscina que será manobrado com três válvulas de seccionamento; a substituição do deck existente em madeira por outro de compósito maciço; a criação de um percurso acessível, através de um passadiço em aço inox, que acompanha o perímetro da piscina.