Prisão para autor de disparos na Malvarosa em Alverca

O homem de 23 anos suspeito de ter disparado à queima-roupa sobre outro de 28 anos durante um negócio de droga que correu mal no centro do bairro da Malvarosa, em Alverca, foi detido e depois de presente a um juiz vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Está indiciado pela prática de um crime de tentativa de homicídio com uso de arma de fogo sobre um outro homem, de 28 anos, que ainda se encontra hospitalizado em estado grave com ferimentos na cabeça e zona lombar e não é do concelho de Vila Franca de Xira.