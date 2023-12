Volume de trabalho atrasa resposta aos munícipes em Benavente

Têm sido relatadas queixas de que a Câmara Municipal de Benavente não responde aos munícipes ou demora muito tempo a responder. Os vereadores do PSD já tinham dado conta das reclamações e recentemente, em reunião do executivo, um cidadão, Artur Saraiva, levantou a questão no período destinado ao público. “Era prática nesta casa o presidente da câmara, vereadores e chefes de departamentos atenderem os munícipes. Agora à boleia da pandemia não há dias de atendimento em Samora Correia. Acho que não precisamos de vir a uma reunião de câmara para resolver problemas”, disse o munícipe.

O presidente do município, Carlos Coutinho (CDU), desde que sofreu o acidente vascular cerebral deixou de atender as pessoas por marcação e atende só se for possível. O vereador Hélio Justino confirmou a suspensão dos atendimentos presenciais na altura da pandemia. Após esse período, os atendimentos só foram restabelecidos através de marcação prévia por causa do número elevado de processos.

O vereador garante que a partir do início do próximo ano vai recomeçar a atender os munícipes um dia por semana, por ordem de chegada. O mesmo se aplica a todos os técnicos da autarquia que vão passar a fazer atendimentos presenciais e não só por telefone. “Reforçámos com duas técnicas o departamento de urbanismo e estão criadas condições para os atendimentos presenciais. Os mapas já estão definidos”, afirmou Hélio Justino.

Artur Saraiva questionou ainda por que motivo não teve resposta a um e-mail enviado há mais de um mês, em que solicitava uma reunião presencial. Hélio Justino voltou a referir o volume de trabalho e solicitações mas diz que vai responder à missiva assim que conseguir.