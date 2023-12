Cinco pessoas de companhia de circo deslocadas com subida do Sorraia em Coruche

Cinco pessoas de uma companhia de circo ficaram deslocadas, esta sexta-feira, 1 Dezembro, depois do rio Sorraia ter galgado as margens numa zona ribeirinha na vila de Coruche, devido às chuvas fortes dos últimos dias. Ao que O MIRANTE apurou, o circo encontrava-se montado numa das margens do rio num local que ficou inundado. As pessoas, que não são da região, foram acolhidas pela Câmara de Coruche no pavilhão municipal da vila.

Foram removidos três veículos e quatro atrelados, que pertencem à companhia de circo, que ficaram submersos, com ajuda de maquinaria disponibilizado pelo município. Uma associação de solidariedade do concelho de Coruche está a apoiar as pessoas com alimentação e roupa. A companhia de circo estava a preparar-se para actuar na vila durante o fim-de-semana.