Município de Ourém volta a receber distinção pela adopção de políticas de sustentabilidade

Foi hasteada no edifício-sede da Câmara Municipal de Ourém, na segunda-feira, dia 27 de Novembro, a Bandeira do Programa ECO XXI 2023. É o quarto ano consecutivo que o município recebe a distinção por parte da Associação Bandeira Azul da Europa, galardão que distingue as autarquias pelas acções e políticas de sustentabilidade implementadas no ano de 2023 e que foram avaliadas por um grupo de peritos, onde estão representadas mais de quatro dezenas de instituições.

A Bandeira ECO XXI reconhece as melhores práticas implementadas pelos municípios e valoriza um conjunto de aspectos considerados fundamentais à construção do desenvolvimento sustentável, alicerçados nos pilares fundamentais da educação no sentido da sustentabilidade e na qualidade ambiental. Ourém foi um dos 59 distinguidos entre os 66 municípios candidatos. Ainda no âmbito da atribuição da Bandeira Verde ECOXXI 2023 aos Municípios Portugueses, Ourém recebeu um prémio de promoção da mobilidade suave em bicicleta, contribuindo para o reforço do compromisso ambiental do município.