Ourém estabelece protocolo com a Escola Infantil Jacinta Marto

Na Reunião de Câmara de 20 de Novembro foi aprovada a proposta de protocolo entre a Câmara Municipal de Ourém e a Escola Infantil Jacinta Marto, que visa financiar os encargos decorrentes da renovação do pavimento interior em três salas da pré-escola e no corredor de acesso, assim como a colocação de pavimento exterior na sala parque da creche. O protocolo prevê a atribuição de um apoio financeiro até ao montante de 15.009,64 euros, correspondente a 40% do valor total previsto a realizar.