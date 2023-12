Condomínio Belo Jardim denuncia construções ilegais

Os representantes do condomínio do Belo Jardim, em Samora Correia, denunciaram casos de moradores que não cumprem o regulamento do condomínio e procedem a alterações ilegais. “O que vejo são casas com colunas retiradas, alterações nas entradas de garagem e alteração na cor das telhas. Quando confrontados com os procedimentos, os condóminos dizem que são projectos autorizados pela Câmara de Benavente”, disse Tiago André, em reunião pública do executivo municipal. O vereador Hélio Justino confirma que existem construções ilegais no condomínio Belo Jardim, feitas à margem de autorização municipal. Situações que já estão sinalizadas pela Câmara de Benavente e que foram potenciadas pela falta de meios suficientes para fiscalizar as obras públicas. Os pinheiros que existem em algumas áreas do Belo Jardim colocam em causa habitações e os passadiços estão a precisar de reparação. O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, explica que os pinheiros bravos, afectados pela doença do nemátodo, vão ser substituídos por pinheiros mansos. Uma situação que se tem vindo a arrastar porque a autarquia não tem técnicos nesta área e só agora recrutou para os quadros uma engenheira florestal para tratar destes processos. O abate de parte dos pinheiros e desbaste de outros estão marcados para o final de Novembro ou início de Dezembro. Residem no condomínio do Belo Jardim cerca de 160 famílias. Carlos Coutinho ficou de reunir com a administração do espaço para fazer o levantamento das irregularidades detectadas.