Alunos de Benavente debatem democracia na Polónia

No âmbito do projecto Only Democracy oito alunos do Agrupamento de Escolas de Benavente (AEB), acompanhados por duas professoras, encontram-se em Zakopane, perto das montanhas do Tatra, na Polónia.

Com os alunos de Benavente estão jovens da Hungria, Polónia e Turquia.

O objectivo do projecto, que faz parte do programa Erasmus, é promover o conhecimento sobre a Democracia e os valores europeus. Os participantes vão partilhar a forma como a Democracia é encarada nas suas escolas e nos seus países. Pretende-se incentivar os alunos a participarem activamente em questões sociais e trabalharem a favor da Democracia.

As actividades começaram dia 1 de Dezembro e terminam dia 9 de Dezembro.