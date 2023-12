Colectividades de Abrantes recebem apoio municipal de quase um milhão de euros

Medida surge no âmbito do FinAbrantes e tem como objectivo incentivar projectos para a prática desportiva, cultural, o associativismo e a inclusão.

A Câmara de Abrantes vai atribuir um apoio global de 905.703 euros às colectividades do concelho para apoio a actividades culturais, sociais, de juventude, desportivas e de investimento. As medidas surgem no âmbito do programa FinAbrantes - Programa de Apoio a Coletividades do Concelho de Abrantes, que tem como objectivo manter e apoiar as actividades das diversas entidades nas áreas da cultura, do desporto, recreio, da juventude e da intervenção social, de forma regular e diversificada.

O presidente do município, Manuel Valamatos, destacou, durante a apresentação da proposta que contou com os votos favoráveis dos sete elementos do executivo municipal, o importante papel que as associações e colectividades do concelho têm vindo a desempenhar e que atribuir estes apoios é estar a investir nas pessoas.