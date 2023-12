Comerciantes sentem-se prejudicados pela redução de estacionamento em Torres Novas

Alguns comerciantes da Rua Nuno Álvares, no centro histórico de Torres Novas, estão indignados com a sinalização de trânsito que proíbe o estacionamento, excepto para cargas e descargas, junto a alguns estabelecimentos comerciais. Um deles é a papelaria de Manuel Tolentino, que considera que a medida está a prejudicar os comerciantes da rua, já que os clientes deixaram de poder ali estacionar para fazer as suas compras rápidas e habituais. Se o fizerem, explica, são multados já que desde há duas semanas é frequente estarem dois agentes da PSP a patrulhar aquela rua.

“Não deixam estacionar ninguém nem querem saber se estamos a descarregar. Já tenho seis multas para pagar e um cliente meu só me foi comprar raspadinhas e quando chegou já tinha sido autuado. Se vamos continuar assim mais vale fecharmos as portas dos estabelecimentos. Já pondero mudar a loja de sítio”, diz o comerciante a O MIRANTE, acrescentando que a rua tem cada vez menos lugares onde estacionar. Manuel Tolentino refere que já teve uma reunião com o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, na qual explicou que a sinalização actual “castiga e prejudica os comerciantes”, apelando à revisão da mesma.

Contactada por O MIRANTE, a Câmara de Torres Novas confirma que já ocorreram algumas reuniões no local com moradores e comerciantes e que está “em contínuo contacto com a PSP a acompanhar a evolução da situação”.

Município diz estar a privilegiar a segurança dos peões

Questionada sobre o motivo para a redução do estacionamento na referida rua, a autarquia presidida por Pedro Ferreira refere que “a tendência e lógica actual é de diminuição do estacionamento nos centros históricos, de forma a facilitar o acesso pedonal”, além de que, no caso em concreto, “a existência de estacionamento e a normal circulação de viaturas, impossibilitam espaço cómodo e em segurança para a circulação de peões”. Acrescem ainda, segundo o município, algumas queixas na respectiva rua “relativas a perturbações no acesso e visibilidade a casas e lojas, bem como dificuldade ou impossibilidade de acesso de pesados de passageiros à Praça 5 de Outubro”.

O município salienta que há um parque de estacionamento gratuito a menos de 200 metros e que a Rua Nuno Álvares permite paragem para cargas e descargas em locais específicos onde não há limitação horária. Nos restantes locais, sublinha, “a paragem e estacionamento no local são proibidos, sendo deste modo, e de acordo com o código da estrada, sujeitas a contraordenação”.