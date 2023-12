Degradação das instalações da PSP em Santarém continua sem solução

O edifício onde está instalada a esquadra e o Comando Distrital da PSP em Santarém continua a apresentar fachadas degradadas e a necessitar de reabilitação, transmitindo uma imagem de desleixo do Estado em relação ao seu património. É baseado nesse cenário que o Partido Comunista Português apresentou uma proposta para inclusão no Orçamento do Estado para 2024 de verbas para requalificação do edifício da Polícia em Santarém.

Diogo d’Ávila (membro do Comité Central do PCP) e Rui Raposo, da Direcção da Organização Regional de Santarém (DORSA) do PCP, visitaram as instalações e constataram o que dizem ser “um avançado nível de degradação das mesmas, com vastas áreas interditas e algumas em ruínas”. Os dirigentes comunistas foram informados de que existe um projecto de requalificação já elaborado e enviado ao Ministério da Administração Interna, mas que ainda não teve qualquer tipo de seguimento.

Face à ausência de actuação por parte do governo, o PCP anunciou ainda que o seu grupo parlamentar vai remeter uma pergunta ao Ministério da Administração Interna visando “esclarecer se tenciona ou não avançar com obras que permitam melhorar as condições de trabalho dos agentes, bem como aproveitar todos os recursos do edifício”, que é actualmente gerido pela Estamo - Participações Imobiliárias, empresa da esfera pública.

O antigo Convento das Donas, onde está instalada há muitos anos a Polícia de Segurança Pública, situa-se no centro de Santarém, junto ao movimentado Largo Cândido dos Reis e o mau estado do imóvel não passa despercebido a quem passa. No Verão de 2021, o grupo parlamentar do PCP já tinha questionado o Ministério da Administração Interna sobre o assunto, recordando que há obras de requalificação previstas há vários anos.

“Na sequência do desabamento de parte do telhado de um pavilhão, em Setembro de 2019, que danificou inclusivamente quatro viaturas apreendidas à guarda da PSP, aumentaram as preocupações quanto ao mau estado daquelas instalações, havendo quatro pavilhões sem utilização devido à instabilidade das respectivas estruturas”, denunciava na altura o PCP. Já na altura estava prevista uma intervenção na fachada do edifício e noutros espaços.