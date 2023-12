Magia do Natal ilumina Feira de Natal em Alverca do Ribatejo

O concelho de Vila Franca de Xira deu as boas-vindas à época mais mágica do ano com a abertura da sua Feira de Natal, que este ano se realiza no campo da feira em Alverca do Ribatejo, próximo ao estádio do Futebol Clube de Alverca. A Feira de Natal abriu ao público a 1 de Dezembro e vai ficar instalada até ao próximo dia de Reis, em Janeiro.

A Feira de Natal promete ser um local de animação para todas as idades, com a inclusão de uma pista e rampa de gelo para os amantes de patinagem, uma casa do Pai Natal para as crianças mais curiosas, um mercado de Natal repleto de encantos e delícias, além de um carrossel veneziano e uma roda gigante. O espírito natalício será representado com a presença especial do Pai Natal, que estará à disposição para receber as crianças. Além de ser um espaço de diversão, a Feira de Natal de Alverca é também uma oportunidade para conhecer o talento dos artesãos locais. A entrada é livre.