Militar ferido com gravidade em explosão no Polígono Militar de Tancos

Um militar sofreu ferimentos graves na sequência de uma explosão ocorrida na tarde de segunda-feira, 4 de Dezembro, no interior do Polígono Militar de Tancos, concelho de Vila Nova da Barquinha. Segundo o Exército, a vítima está estável e fora de perigo. “O alerta para a ocorrência de uma explosão dentro da área militar de Tancos, no Regimento de Engenharia Nº1, foi dado às 15h09, tendo resultado um ferido grave”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Médio Tejo.

Segundo a mesma fonte, a vítima foi assistida no local pelos elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, que fizeram deslocar duas viaturas para o local, tendo sido accionado um helicóptero do Algarve, estacionado em Faro.

Fonte do Exército Português confirmou à Lusa a ocorrência e disse estar a acompanhar o estado de saúde da vítima e a investigar as causas do sinistro. Uma nota do Exército entretanto divulgada indica que o militar, que não corre perigo de vida, foi transportado "de helicóptero para a unidade de queimados do Hospital de Santa Maria", em Lisboa. "Pelas 14h55, um militar sofreu ferimentos no braço direito e no pescoço, decorrente de trabalhos de soldagem no âmbito de preparação de viatura para treino de Inativação de Engenhos Explosivos, envolvendo munição inerte (sem explosivo)", no Regimento de Engenharia N.º 1", em Tancos, indicou o Exército

Segundo a mesma nota informativa, o militar "encontra-se estável, não correndo perigo de vida", tendo sido accionados os meios de emergência médica do INEM para o local. Conforme "procedimento obrigatório, foi imediatamente iniciado um processo de averiguações" sobre esta ocorrência, conclui.