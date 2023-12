Vila Franca de Xira lança vídeo para sensibilizar para adopção responsável

Na quadra natalícia oferecer um animal de companhia pode ser visto como uma grande prenda mas é importante que a comunidade o faça de forma responsável para depois não abandonar os animais no verão.

Para ajudar a promover a adopção responsável de animais de companhia o canil de Vila Franca de Xira, também chamado de Centro de Recolha Oficial (CRO), na Castanheira do Ribatejo, vai apresentar publicamente a 6 de Dezembro, pelas 11h00, um novo vídeo de sensibilização para a comunidade. A iniciativa é liderada pela Divisão de Alimentação e Veterinária da Câmara de Vila Franca de Xira. O objectivo primordial do novo vídeo, segundo refere a câmara em comunicado, é sensibilizar e alertar a população para a relevância de uma adopção responsável, visando construir uma sociedade mais consciente e compassiva para com os animais de companhia e assim reduzir problemas relacionados com a má introdução de um animal no seio familiar, bem como comportamentos prejudiciais que possam levar ao abandono ou devolução do animal.

O CRO também desenvolveu o “Guia do Adoptante Responsável”, um documento abrangente que acompanha todas as adopções e que fornece informações detalhadas sobre os deveres, obrigações, responsabilidades e direitos associados à adoção de animais de companhia.

O CRO de Vila Franca de Xira também foi notícia em Julho ao inaugurar um investimento de 70 mil euros na criação de um novo gatil e parque de matilhas. O gatil tem 100 metros quadrados e uma capacidade para albergar 68 animais, incluindo uma zona especialmente dedicada aos animais mais pequenos. O novo parque de matilhas, com 360 metros quadrados, permite acolher 26 cães, aumentando a capacidade instalada para 94 animais. Todos os animais estão disponíveis para adopção responsável e procuram quem lhes dê um melhor lar.